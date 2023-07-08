На своєму офіційному сайті лондонці повідомили про черговий трансфер. "Сині" підписали 17-річного захисника Евертона Іше Самуелса-Сміта. Прес-служба Челсі не повідомила деталі угоди з англійським гравцем.

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Іше Самуелс-Сміт виступає у складі молодіжної команди Англії U-17. Він кілька разів потрапляв до заявки Евертона на матчі АПЛ, однак дебютувати в їхньому складі не встиг. Самуелс-Сміт – універсальний захисник, який може грати зліва на фланзі, або в центрі оборони.

Нагадаємо, що це вже другий молодий гравець, якого Челсі підписав цього літа. Нещодавно лондонці оголосили про перехід нападника збірної Ямайки Дужана Річардса.

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