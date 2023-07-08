На своем официальном сайте лондонцы сообщили об очередном трансфере. "Синие" подписали 17-летнего защитника Эвертона Ише Самуэлса-Смита. Пресс-служба Челси не сообщила детали соглашения с английским игроком.

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Ише Самуэлс-Смит выступает в составе молодежной команды Англии U-17. Он несколько раз попадал в заявку Эвертона на матчи АПЛ, однако дебютировать в их составе не успел. Самуэлс-Смит – универсальный защитник, который может играть слева на фланге, или в центре обороны.

Напомним, что это уже второй молодой игрок, которого Челси подписал этим летом. Недавно лондонцы объявили о переходе нападающего сборной Ямайки Дужана Ричардса.

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