Юніор Френкі Ранем у 16 років підписав довготривалий контракт з лондонським клубом.

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Півзахисник вважається одним з головних талантів академії Челсі і вже регулярно виступає на рівні U-19. У листопаді минулого року Ранем став наймолодшим гравцем "синіх", який забивав у Юнацькій лізі УЄФА (вразив ворота Динамо З, коли ще був 15-річним). Юний англієць статурою і зачіскою дуже нагадує нашого Михайла Мудрика, хоча на полі більше любить грати в центрі, а не на фланзі.

Ранема хотіли перехопити інші клуби АПЛ, проте Челсі не дав конкурентам жодного шансу.

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