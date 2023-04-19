Луїс Енріке і Рубен Аморім більше не входять до числа фаворитів на посаду наставника Челсі.

Власник Челсі Тодд Бьолі скоротив кількість претендентів на посаду головного тренера команди до двох фахівців – Юліана Нагельсманна і Маурісіо Почеттіно. Про це інформує The Telegraph.

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"Сині" мають намір продовжити спілкування з Нагельсманном і Почеттіно, які справили враження на босів клубу. Луїс Енріке і чинний наставник лісабонського Спортінга Рубен Аморім, як і раніше, розглядаються лондонцями як потенційні майбутні наставники команди, але тепер вони – "аутсайдери" в перегонах за посаду головного тренера Челсі.

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