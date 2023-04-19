Луис Энрике и Рубен Аморим больше не входят в число фаворитов на пост наставника Челси.

Владелец Челси Тодд Бёли сократил количество претендентов на пост главного тренера команды до двух специалистов – Юлиана Нагельсманна и Маурисио Почеттино. Об этом информирует The Telegraph.

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"Синие" намерены продолжить общение с Нагельсманном и Почеттино, которые произвели впечатление на боссов клуба. Луис Энрике и действующий наставник лиссабонского Спортинга Рубен Аморим по-прежнему рассматриваются лондонцами как потенциальные будущие наставники команды, но теперь они – "аутсайдеры" в гонке за пост главного тренера Челси.

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