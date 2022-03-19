Кубок Англії, 1/4 фіналу

Мідлсбро – Челсі – 0:2

Голи: Лукаку, 15, Зієш, 31

Мідлсбро здивував футбольну Англію цього сезону. Команда на стадії 1/16 виштовхнула з боротьби за кубок Манчестер Юнайтед, а на наступному етапі – Тоттенхем. Жереб не щадив "Боро", звівши у чвертьфіналі з Челсі.

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Та поєдинок не став проблемою для підопічних Томаса Тухеля. Вони повністю контролювали хід зустрічі і ще у першому таймі зняли питання щодо переможця. Вдалось забити двічі, скориставшись правим флангом. Маунт чудово прострілив на лінію воротарського, де Лукаку вдало підставив ногу. А Зієш після пасу того-таки Мейсона змістився у напівфланг і закрутив з-за меж штрафного у дальній нижній кут. Мідлсбро борсався, але завдати бодай удару в площину не зумів.

Челсі заслужено став першим півфіналістом цьогорічного розіграшу Кубка Англії. Ще три поєдинки (Крістал Пелас – Евертон, Ноттінгем Форест – Ліверпуль, Саутгемптон – Манчестер Сіті) відбудуться завтра, 20 березня.

Натомість Мідлсбро можуть подякувати українці. Представник Чемпіоншипу пообіцяв пожертвувати свою частку доходів від продажу квитків на матч з лондонцями на гуманітарну допомогу Україні.

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