Кубок Англии, 1/4 финала

Мидлсбро – Челси – 0:2

Голы: Лукаку, 15, Зиеш, 31

Мидлсбро удивил футбольную Англию в этом сезоне. Команда на стадии 1/16 вытолкнула из борьбы за кубок Манчестер Юнайтед, а на следующем этапе – Тоттенхэм. Жребий не щадил "Боро", сведя в четвертьфинале с Челси.

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Но поединок не стал проблемой для подопечных Томаса Тухеля. Они полностью контролировали ход встречи и еще в первом тайме сняли вопрос о победителе. Удалось забить дважды, воспользовавшись правым флангом. Маунт отлично прострелил на линию вратарской, где Лукаку удачно подставил ногу. А Зиеш после паса того же Мейсона сместился в полуфланг и закрутил из-за пределов штрафной в дальний нижний угол. Мидлсбро барахтался, но нанести хоть удар в створ не сумел.

Челси заслуженно стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Англии. Еще три поединка ( Кристал Пэлас – Эвертон, Ноттингем Форест – Ливерпуль, Саутгемптон – Манчестер Сити) состоятся завтра, 20 марта.

В то же время Мидлсбро могут поблагодарить украинцы. Представитель Чемпионшипа пообещал пожертвовать свою долю доходов от продажи билетов на матч с лондонцами на гуманитарную помощь Украине.