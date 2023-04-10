"На нього було витрачено багато грошей, а він ще не забив жодного гола. Мудрик був для мене великим. Я декілька разів бачив, як він грав за Шахтар у Лізі чемпіонів, і він був абсолютно видатним.

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Але, звичайно, Челсі грає в іншому стилі. Він прийшов із таким цінником. Його ніби вкрали в Арсенала в останню хвилину, тому навколо його особистості багато зовнішніх нефутбольних проблем.

А тепер йому кажуть забивати голи. Це великий, великий виклик. Роздягальня Челсі не працює. Там немає гарної атмосфери. Там забагато гравців, які прийшли завдяки обіцянкам. Тепер вони озираються навколо, а їх 35. А грати можуть лише 11, тому вони запитують, чому не грають", – цитує Шмейхеля HITC Sport.

Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі 9 матчів, в яких відзначився лише 1 асистом.

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