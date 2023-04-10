"На него было потрачено много денег, а он еще не забил ни одного гола. Мудрик был для меня великим. Я несколько раз видел, как он играл за Шахтер в Лиге чемпионов, и он был абсолютно выдающимся.

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Но, конечно, Челси играет в другом стиле. Он пришел с таким ценником. Его будто украли у Арсенала в последнюю минуту, поэтому вокруг его личности много внешних нефутбольных проблем.

А теперь ему говорят забивать голы. Это большой, большой вызов. Раздевалка Челси не работает. Там нет хорошей атмосферы. Там слишком много игроков, которые пришли благодаря обещаниям. Теперь они оглядываются вокруг, а их 35. А играть могут только 11, поэтому они спрашивают, почему не играют", – цитирует Шмейхеля HITC Sport.

Напомним, Мудрик провел за Челси 9 матчей, в которых отметился лишь 1 ассистом.

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