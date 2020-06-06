Флік хоче бачити Хаверца в Баварії

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік висловився щодо можливого трансферу хавбека Байєра Кая Хаверца в мюнхенський клуб.

"Думаю, знайдеться дуже мало тренерів, які б не хотіли бачити у своїй команді Кая Хаверца. Я знаю його за збірною Німеччини U-17. Хаверц досяг приголомшливого прогресу в Байєрі. Він прекрасно рухається між лініями і має відмінне гольове чуття в такому молодому віці", – цитує Фліка Goal.

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Зауважимо, що Баварії доведеться добряче поборотися за право підписати зірку Байєра. Адже на гравця вже вишикувалася черга з топ-клубів, серед яких Реал, Манчестер Юнайтед, Ман Сіті та Ліверпуль.

До слова, Хаверц у свої 20 років має великий досвід виступів у Бундеслізі. У поточному сезоні він забив 11 голів і віддав 5 асистів за 26 матчів Бундесліги. Контракт Кая з Байєром завершується влітку 2022-го. Леверкузенці планують отримати за свого гравця щонайменше 100 млн євро.

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