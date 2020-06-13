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Челси не смог убедить Байер продать Хаверца – немцы требуют гораздо больше денег

15:37 48 Читати українською
Челси не смог убедить Байер продать Хаверца – немцы требуют гораздо больше денег
Кай Хаверц / Getty images

Байер и Челси ведут переговоры по трансферу Кая Хаверца, однако пока клубы не могут согласовать детали.

Челси – один из немногих топ-клубов, который все еще готов тратить большие деньги на трансферы. После практически закрытой сделки по Тимо Вернеру лондонцы сосредоточились на кандидатуре Кая Хаверца, сообщает The Athletic.

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По информации издания, Байер оценил свою звезду в 100 млн евро, но был готов выслушать предложения с более низкой стоимостью для начала переговоров. Челси надеялся, что кризис заставит Байер снизить ценник, поэтому предлагал около 85 млн. Пока леверкузенский клуб не готов уступать до такой степени.

Напомним, 20-летний немец стал одним из открытий нынешнего сезона Бундеслиги. В текущей кампании Хаверц провел 26 матчей за Байер, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассист.

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