"У мене було відчуття, що йому важко. Сауль просто страждав на полі, він зробив багато дурних помилок і просто виглядав як гравець, який взагалі не готовий грати на такому рівні. Але я готовий взяти на себе всю відповідальність за цей виступ, оскільки гравець ще й близько не адаптувався до нової команди і нової ліги. Я думав, що зможу кинути його в бій прямо тут і зараз, але я помилився.

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Мені соромно, що я не розрахував складність матчу і здібності Сауля. Він тільки прийшов в новий колектив, йому було складно адаптуватися. Але якихось висновків про гравця я робити не збираюся, ми просто продовжуємо роботу, це природний процес. Робити якихось висновків після одного тайму не варто", – зазначив Тухель у коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що Сауль вийшов у стартовому складі Челсі в матчі проти Астон Вілли, проте вже після першого тайму поступився місцем на полі Жоржінью.

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