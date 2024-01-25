"Сорокам" потрібно впорядкувати свої рахунки, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. Ньюкасл може продати свого нападника Каллума Вілсона вже взимку.

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Як повідомляє Standard, трансферна ціна може скласти лише 18 мільйонів фунтів. В переході Вілсона зацікавлені низка клубів, зокрема Челсі, Манчестер Юнайтед та Арсенал. Каллум вів перемовини з Атлетіко, утім, гравець хоче отримувати постійний ігровий час, щоб не втратити місце у збірній Англії. А мадридці не можуть пообіцяти, що він буде регулярно виступати.

Нагадаємо, Вілсон перейшов в Ньюкасл у 2020 році. Загалом англійський нападник зіграв за "сорок" у 102 матчах, в яких забив 46 голів та віддав 11 асистів. Чинна угода Каллума з клубом діє до 2025 року.

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