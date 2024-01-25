Сорокам нужно упорядочить свои счета, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей. Ньюкасл может продать своего нападающего Каллума Уилсона уже зимой.

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Как сообщает Standard, трансферная цена может составить всего 18 миллионов фунтов. В переходе Уилсона заинтересованы ряд клубов, в частности Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Каллум вел переговоры с Атлетико, впрочем, игрок хочет получать постоянное игровое время, чтобы не потерять место в сборной Англии. А мадридцы не могут пообещать, что он будет регулярно выступать.

Напомним, Уилсон перешел в Ньюкасл в 2020 году. В целом английский нападающий сыграл за "сорок" в 102 матчах, в которых забил 46 голов и отдал 11 ассистов. Действующее соглашение Каллума с клубом действует до 2025 года.

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