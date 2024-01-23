Баварія поліпшила пропозицію щодо захисника – він розкритикував фанатів своєї команди
Баварія зосередила всі свої зусилля на підписанні флангового захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'єра.
Баварія представила Ньюкаслу поліпшену пропозицію щодо придбання Тріпп'єра, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Відповідно до джерела, наразі переговори тривають, і мюнхенський клуб чекає від "сорок" відповіді.
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Повідомляється, що Баварія готова включити в угоду свого захисника Норді Мукіеле, але знижка на цей перехід для Ньюкасла не буде стовідсотковою. Раніше Баварія досягла усної угоди з самим Тріпп'єром.
Нагадаємо, що під час сезону 2023/24 Кіран "наїжджав" на фанатів Ньюкасла після поразки від Борнмута Іллі Забарного (0:2).
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