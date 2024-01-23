Баварія представила Ньюкаслу поліпшену пропозицію щодо придбання Тріпп'єра, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Відповідно до джерела, наразі переговори тривають, і мюнхенський клуб чекає від "сорок" відповіді.

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Повідомляється, що Баварія готова включити в угоду свого захисника Норді Мукіеле, але знижка на цей перехід для Ньюкасла не буде стовідсотковою. Раніше Баварія досягла усної угоди з самим Тріпп'єром.

Нагадаємо, що під час сезону 2023/24 Кіран "наїжджав" на фанатів Ньюкасла після поразки від Борнмута Іллі Забарного (0:2).

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