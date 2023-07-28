Лондонцы продолжают разбрасываться деньгами, стремясь усилить свою команду. Новой целью Челси стал форвард Монпелье Элье Ваи.

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Как информирует L'Équipe, "синие" сделали первое предложение французскому клубу в размере 27,5 миллиона евро. Монпелье считает, что такая сумма маловата за их игрока, поэтому отклонил ее. Между клубами продолжаются переговоры и ожидается, что Челси повысит гонорар за Ваи. Сам француз надеется, что стороны договорятся как можно быстрее, поскольку хочет присоединиться к лондонцам.

В прошлом сезоне Элье Ваи стал одним из открытий Лиги 1. За Монпелье он сыграл в 33 матчах, в которых забил 19 голов и отдал шесть ассистов. Нападающий участвовал в молодежном Евро-2023 в составе сборной Франции.

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