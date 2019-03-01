Челсі намагається втримати Азара від переходу в Реал

Челсі не опускає руки в боротьбі за свого хавбека Едена Азара.

Керівництво Челсі розпочало перемовини з представниками Еден Азара щодо продовження контракту, повідомляє Le10 Sport.

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Сам бельгієць налаштований влітку перейти в мадридський Реал.

Чинний контракт 28-річного хавбека з Челсі розрахований до літа 2020 року.

Азар в поточному сезоні провів в чемпіонаті Англії 26 матчів, в яких забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.

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