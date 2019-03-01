toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО

Челсі намагається втримати Азара від переходу в Реал

09:57 346 Читать на русском
Челсі намагається втримати Азара від переходу в Реал
Еден Азар / Фото rmcsport

Челсі не опускає руки в боротьбі за свого хавбека Едена Азара.

Керівництво Челсі розпочало перемовини з представниками Еден Азара щодо продовження контракту, повідомляє Le10 Sport.

Азар: Челсі грає за Саррі, клуб, вболівальників та самих себе

Сам бельгієць налаштований влітку перейти в мадридський Реал.

Чинний контракт 28-річного хавбека з Челсі розрахований до літа 2020 року.

Азар в поточному сезоні провів в чемпіонаті Англії 26 матчів, в яких забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.

Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом

Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
42
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук