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Челси пытается удержать Азара от перехода в Реал

10:00 101 Читати українською
Челси пытается удержать Азара от перехода в Реал
Эден Азар / Фото rmcsport

Челси не опускает руки в борьбе за своего хавбека Эдена Азара.

Руководство Челси начало переговоры с представителями Эден Азара относительно продления контракта, сообщает Le10 Sport.

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Сам бельгиец настроен летом перейти в мадридский Реал.

Действующий контракт 28-летнего хавбека с Челси рассчитан до лета 2020 года.

Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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Теги
Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар Челси Челси Трансферы
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