Азар: Челсі грає за Саррі, клуб, вболівальників та самих себе

Вінгер Челсі Еден Азар прокоментував ситуацію навколо команди та головного тренера Мауріціо Саррі.

"Ми усі разом. Всі ми разом з тренером. Я знаю, що цей місяць був непростим, але нам потрібно триматися разом, якщо ми хочемо чогось досягти під кінець сезону.

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В даний момент ми знаходимося під певним тиском, оскільки вболівальники хочуть, щоб ми були в першій четвірці, але ми – Челсі, і ми можемо впоратися з тиском. Ми будемо перемагати, от і все.

Ми граємо за Саррі, за клуб, за уболівальників і за самих себе. Справа не тільки в тренері. Він виставляє гравців на поле, а потім вже гравцям потрібно брати на себе відповідальність.

У неділю ми провели приголомшливий матч, нам потрібно відштовхуватися від нього і спробувати це повторити. Тоді тренер буде щасливий", – цитує Азара офіційний сайт Челсі.

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