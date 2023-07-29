Трансфер Угочукву обійдеться "синім" у 23,1 млн фунтів (27 млн євро). Про це інформує Sky Sports.

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Згідно з джерелом, наразі тренерський штаб Маурісіо Почеттіно спільно з клубним керівництвом вирішує, чи відправляти 19-річного гравця відразу в оренду, чи ні. Повідомляється, що боси лондонців схиляються до того, щоб відправити Чімуанью в оренду до Страсбура – клубу, в якому керівники Челсі володіють контрольним пакетом акцій.

Минулого сезону Угочукву зіграв за Ренн 26 матчів, зокрема проти Шахтаря в Лізі Європи. Саме Чімуанья не реалізував вирішальний пенальті в післяматчевій серії проти "гірників".

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