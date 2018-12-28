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Челсі може викупити Торгана Азара у Борусії М

22:10 53 Читать на русском
Челсі може викупити Торгана Азара у Борусії М
Торган Азар / AFP

Півзахисник Борусії М Торган Азар, який є братом лідера Челсі Едена Азара, може повернутись на Туманний Альбіон

"Сині" можуть повернути Торгана Азара, який вже був в структурі Челсі з 2012 по 2015 роки, у лондонський клуб, повідомляє Bild.

Клопп зацікавлений у запрошенні Торгана Азара в Ліверпуль

Зазначається, що під час переходу в німецький клуб у 2015 році керівництво Челсі домовилось про пункт у контракті бельгійця, за яким Торган може повернутись у Англію.

Подейкують, що Торган Азар покине Борусію М по завершенню поточного сезону. Ліверпуль, Атлетіко та Севілья всерйоз зацікавленні у придбанні гравця.

У поточному сезоні Азар-молодший зіграв у Бундеслізі 17 матчів, забив 9 голів та віддав 6 асистів.

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