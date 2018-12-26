Клопп зацікавлений у запрошенні Торгана Азара в Ліверпуль

Півзахисник Борусії М Торган Азар, який є рідним братом лідера Челсі Едена Азара, може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Ліверпуль зацікавлений у придбанні бельгійського хавбека та готовий зробити пропозицію щодо Торгана вже у січні, інформує Daily Star.

Торган Азар розповів про суперечку з братом

Наставник "червоних" Юрген Клопп сподівається, що клубу вдасться переманити Азара-молодшого на Енфілд. Повідомляється, що мерсисайдці готові викласти за гравця 31 млн фунтів.

Існує варіант, за яким Ліверпуль придбає Торгана Азара, але відразу віддасть його назад в Борусію М до кінця поточного сезону. Подібну практику Ліверпуль застосовував з трансфером Дівока Оріджі.

У послугах Торгана Азара також зацікавлені Атлетіко та Рома.

Салах запросив на клубну базу Ліверпуля сліпого вболівальника, який став відомим після матчу з Наполі