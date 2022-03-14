Челсі може отримати власників з Саудівської Аравії / Getty Images

Саудівська Медіа Група зробила пропозицію у 2,7 млрд фунтів стерлінгів щодо купівлі Челсі, повідомляє журналіст CBSSports Бен Джейкобс.

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Мохамед Алхерейджі очолює приватний консорціум та є фанатом лондонського клубу. Зазначається, що Медіа Група не має прямих зв'язків із Саудівською Аравією. Додамо, що Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії минулого року придбав Ньюкасл, що спричинило скандал в Англії.

Додамо, що російського олігарха Романа Абрамовича буквально змушують без торгів і особистої вигоди передати Челсі, який він придбав близько 20 років тому, іншому власнику.

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