Челсі може отримати нового власника – арабські шейхи готують космічну пропозицію
Продаж Челсі Романом Абрамовичем, схоже, може стати реальністю – з'явився потенційний новий власник.
Саудівська Медіа Група зробила пропозицію у 2,7 млрд фунтів стерлінгів щодо купівлі Челсі, повідомляє журналіст CBSSports Бен Джейкобс.
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Мохамед Алхерейджі очолює приватний консорціум та є фанатом лондонського клубу. Зазначається, що Медіа Група не має прямих зв'язків із Саудівською Аравією. Додамо, що Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії минулого року придбав Ньюкасл, що спричинило скандал в Англії.
Додамо, що російського олігарха Романа Абрамовича буквально змушують без торгів і особистої вигоди передати Челсі, який він придбав близько 20 років тому, іншому власнику.
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