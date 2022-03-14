Саудовская Медиа Группа сделала предложение в 2,7 млрд фунтов стерлингов по покупке Челси, сообщает журналист CBSSports Бен Джейкобс.

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Мохамед Алхерейджи возглавляет консорциум и является фанатом лондонского клуба. Отмечается, что у Медиа Группы нет прямых связей с Саудовской Аравией. Добавим, что Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии в прошлом году приобрел Ньюкасл, что повлекло за собой скандал в Англии.

Добавим, что российского олигарха Романа Абрамовича буквально вынуждают без торгов и личной выгоды передать Челси, который он приобрел около 20 лет назад, другому владельцу.

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