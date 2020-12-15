Чемпіонат Англії 2020/21, 13-й тур

Вулверхемптон – Челсі – 2:1

Голи: Поденсе, 66, Нету, 90+5 – Жиру, 49

Манчестер Сіті – Вест Бромвіч Альбіон – початок о 22:00

Програму 13-го туру АПЛ відкривав домашній поєдинок Вулверхемптона проти Челсі. В першому таймі особливої гостроти не виникало: за 45 хвилин можна згадати хіба що замикання кутового у виконанні Жиру (над поперечиною) та удар Нету з лету з дальньої дистанії – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою! Крім того, був епізод з влучанням у руку Коуді в штрафному "вулвз", але арбітр Стюарт Атвелл після перегляду відеоповтору відмовився призначати пенальті – м'яч зачепив кінцівку після удару в обличчя. На перерву футболісти пішли за нулів на табло.

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Другий тайм був схожим на перший, однак в ньому з'явилися голи. Рахунок на 49-й хвилині відкрив Жиру, який замкнув простріл з лівого флангу потужним ударом з лету. Патрісіу ніби й спіймав м'яч, але вже за лінією воріт – 0:1! На 55-й хвилині Фабіу Сілва отримав шанс зрівняти рахунок, але його гол скасували через офсайд. Врятувати господарів зміг Поденсе, який на 66-й хвилині увірвався на лівий край штрафного, хитнув захисника та пробив у ближній кут – 1:1! На 83-й Вулверхемптон міг ще й пенальті заробити, але VAR знову був проти.

Втім, уникнути поразки Челсі не судилося. На 90+5-й хвилині "вовки" провели контратаку, в завершенні якої Нету увірвався на лівий край штрафного та потужно вистрілив під дальню стійку – 2:1! Вулверхемптон святкує перемогу, а Челсі втрачає шанс порівнятись очками з лідерами АПЛ.

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