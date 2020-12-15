Несподіваний камбек "вовків" у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:1
23:18 - Читать на русском
Челсі несподівано поступився Вулверхемптону на виїзді. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
66’ Даніель Поденсе
90+5’ Педру Нету
Олів'є Жиру 49’
49’ Олів'є Жиру
66’ Даніель Поденсе
90+5’ Педру Нету
Челсі очікувано вийшов вперед, щоправда сталось це лише в дебюті другого тайму. Це Жиру пробив голкіпера, а той не впорався з ударом.
Вулверхемптон у компенсований час здобув вольову перемогу над Челсі
А далі Вулверхемптон побіг відіграватись і йому це вдалось – спершу Поденсе елегантним ударом розстріляв воротаря, а добив "пенсіонерів" Нету на 90+5 хвилині після зразкової контратаки.
Челсі через поразку може втратити 5 сходинку у випадку перемог сусідів по турнірній таблиці. Вулверхемптон піднявся на десяте місце та лише на 5 пунктів відстає від лідерів.
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