Челсі несподівано поступився Вулверхемптону на виїзді. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Челсі очікувано вийшов вперед, щоправда сталось це лише в дебюті другого тайму. Це Жиру пробив голкіпера, а той не впорався з ударом.

Вулверхемптон у компенсований час здобув вольову перемогу над Челсі

А далі Вулверхемптон побіг відіграватись і йому це вдалось – спершу Поденсе елегантним ударом розстріляв воротаря, а добив "пенсіонерів" Нету на 90+5 хвилині після зразкової контратаки.

Челсі через поразку може втратити 5 сходинку у випадку перемог сусідів по турнірній таблиці. Вулверхемптон піднявся на десяте місце та лише на 5 пунктів відстає від лідерів.