Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко розпочне в старті
У рамках 17-го туру Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймає Манчестер Сіті. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 18:30 за київським часом. Підсумковий звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Манчестер Сіті перед матчем проти Челсі виявив ще двох хворих на коронавірус
Челсі: Е. Менді – Аспілікуета, Зума, Тьягу Сілва, Чілвел – Ковачіч, Канте, Маунт – Зієш, Вернер, Пулішіч
Запасні: Кепа, Рюдігер, Емерсон, Жоржінью, Гілмор, Хаверц, Хадсон-Одой, Абрахам, Жиру
Манчестер Сіті: Стеффен – Канселу, Діаш, Стоунз, Зінченко – Родрі, Гюндоган, де Брюйне – Фоден, Б. Сілва, Стерлінг
Запасні: Карсон, Агуеро, Б. Менді, Фернандінью, Марез, Ділеп, Харвуд-Белліс, Мбете
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