Челси – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко начнет в старте
В рамках 17-го тура Премьер-лиги лондонский Челси принимает Манчестер Сити. Стартовы составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Поединок Челси – Манчестер Сити начался в 18:30 по киевскому времени. Итоговый отчет о матче читайте на "Футбол 24".
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Челси: Э. Менди – Аспиликуэта, Зума, Тиагу Силва, Чилвелл – Ковачич, Канте, Маунт – Зиеш, Вернер, Пулишич
Запасные: Кепа, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Хадсон-Одой, Абрахам, Жиру
Манчестер Сити: Стеффен – Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко – Родри, Гюндоган, де Брюйне – Фоден, Б. Силва, Стерлинг
Запасные: Карсон, Агуэро, Б. Менди, Фернандиньо, Марез, Дилэп, Харвуд-Беллис, Мбете
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