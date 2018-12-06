Челсі – Манчестер Сіті: прогноз на матч АПЛ

Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться у матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті відбудеться 8 грудня в Лондоні на Стемфорд Брідж. Початок гри о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Челсі – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

Авторитетна британська контора William Hill фаворитом протистояння вважає манкуніанців. Коефіцієнт на перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли складає 1,91. Не надто букмекери вірять в успіх столичної команди. На їхню перемогу приймають ставки з балом 3,90. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,70.

Схожої думки дотримуються і австрійці з Bwin. На перемогу Манчестер Сіті можна поставити з непоганим коефіцієнтом 1,85. Імовірність перемоги Челсі та нічиєї оцінюються майже однаково – балом 4,00 і 3,90 відповідно.

Нагадаємо, що цього сезону Манчестер Сіті спокійно декласував Челсі та виграв Суперкубок Англії-2018.