Де Брюйне ризикує пропустити матч із Челсі через травму

Один із лідерів англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може не встигнути відновитися від ушкодження до важливого матчу в АПЛ проти лондонського Челсі.

Бельгійський хавбек продовжує відновлення після травми, повідомляє The Telegraph.

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Наразі медперсонал і тренерський штаб манкуніанців не планують форсувати повернення на поле де Брюйне, тому він напевне пропустить усі матчі першої половини грудня. Це, зокрема, матчі в англійській Прем'єр-лізі – проти Борнмута, Уотфорда та Челсі, а також заключний поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма (12 грудня).

Атакувальний півзахисник зазнав ушкодження коліна в матчі Кубка ліги проти Фулхема на початку листопада. До того Кевін де Брюйне пропустив старт сезону через аналогічну травму. Як наслідок, в активі бельгійця лише 5 матчів за Ман Сіті в усіх турнірах сезону 2018/19.