"Сині" вперше проводили матч без Грема Поттера, якого нещодавно звільнили з клубу. Челсі до матчу готував Бруно Сальтор. Ліверпуль в минулі вихідні зазнав поразки від Манчестер Сіті, й команда хотіла реабілітуватися. "Червоні" розпочали зустріч жвавіше, але надовго команду Клоппа не вистачило. Попри те, що "сині" створювали гостріші моменти біля воріт Аліссона, відкрити рахунок в матчі так і не вдалося. Український вінгер Михайло Мудрик вийшов на поле всього на 15 хвилин.

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Челсі наразі посідає 11 сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 29 очок. Команда Клоппа перебуває на восьмому місці з 43 балами.

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