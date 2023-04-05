Потенційний тренер Челсі вилетів у Лондон – він вигравав ЛЧ і працював з найкращою атакою в історії
Екс-наставник Барселони Луїс Енріке може продовжити кар'єру в АПЛ.
Іспанський фахівець вже деякий час перебуває у відпустці. Луїс Енріке хотів би повернутися до роботи найближчим часом. Раніше повідомлялось, що він прагне спробувати свої сили саме в АПЛ.
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Згідно з інформацією Жерара Ромеро, Луїс Енріке в середу, 5 квітня, вирушив до Лондона в супроводі Івана де ла Пеньї, близького друга тренера, який керує перемовинами з Челсі. Вважається, що "сині" близькі до підписання угоди з екс-наставником Барселони.
Нагадаємо, що Луїс Енріке наразі один з головних кандидатів на посаду тренера лондонського клубу. З 2014 по 2017 роки він очолював Барселону, з якою вигравав Лігу чемпіонів, тричі Кубок Іспанії, Суперкубок, а також двічі здобував чемпіонство в Ла Лізі. Під керівництвом Лучо у каталонців була одна із найсильніших атак в історії футболу на чолі з Мессі, Неймаром та Суаресом.
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