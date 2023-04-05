Іспанський фахівець вже деякий час перебуває у відпустці. Луїс Енріке хотів би повернутися до роботи найближчим часом. Раніше повідомлялось, що він прагне спробувати свої сили саме в АПЛ.

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Згідно з інформацією Жерара Ромеро, Луїс Енріке в середу, 5 квітня, вирушив до Лондона в супроводі Івана де ла Пеньї, близького друга тренера, який керує перемовинами з Челсі. Вважається, що "сині" близькі до підписання угоди з екс-наставником Барселони.

NOTICIA @JijantesFC



Luis Enrique ha viajado a Londres esta mañana y su fichaje por el Chelsea podría estar al caer.



Viaja acompañado por Iván de la Peña, íntimo amigo de Luis Enrique, que está gestionando la operación. pic.twitter.com/iVpgm6Frg7 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 5, 2023

Нагадаємо, що Луїс Енріке наразі один з головних кандидатів на посаду тренера лондонського клубу. З 2014 по 2017 роки він очолював Барселону, з якою вигравав Лігу чемпіонів, тричі Кубок Іспанії, Суперкубок, а також двічі здобував чемпіонство в Ла Лізі. Під керівництвом Лучо у каталонців була одна із найсильніших атак в історії футболу на чолі з Мессі, Неймаром та Суаресом.

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