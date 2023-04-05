"Синие" впервые проводили матч без Грэма Поттера, которого недавно уволили из клуба. Челси к матчу готовил Бруно Сальтор. Ливерпуль в минувшие выходные потерпел поражение от Манчестер Сити, и команда хотела реабилитироваться. "Красные" начали встречу активнее, но надолго команду Клоппа не хватило. Несмотря на то, что "синие" создавали более острые моменты у ворот Алиссона, открыть счет в матче так и не удалось. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле всего на 15 минут.

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Челси занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 29 очков. Команда Клоппа находится на восьмом месте с 43 баллами.

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