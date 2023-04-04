Челсі приймає Ліверпуль в перенесеному матчі 8 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна лише на сервісі Setanta Sports.

Обидва гранди переживають кризу в цьому сезоні. Ліверпуль на тижні без шансів влетів Манчестер Сіті, після чого Юрген Клопп психанув, залишивши сьогодні в запасі Салаха, Робертсона та Трента. Челсі взагалі закріпився в середині таблиці та звільнив Грема Поттера після поразки від Астон Вілли.

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Михайло Мудрик опинився в запасі на перший матч нового тренера – Поттера замінив асистент Бруно Сальтор. Українець яскраво стартував в Англії саме з матчу проти Ліверпуля, в якому відвозив Мілнера. Однак надалі кар'єра вінгера загальмувала. На вихідних Мудрик змарнував два супершанси.

Стартові склади команд

Челсі: Кепа – Фофана, Кулібалі, Кукурелья – Джеймс, Енцо, Канте, Ковачіч, Чілвел – Хаверц, Фелікс.

Запасні: Менді, Бадіашиль, Галлахер, Лофтус-Чік, Маунт, Мадуеке, Мудрик, Пулішіч, Стерлінг.

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Матіп, Конате, Цімікас – Хендерсон, Фабінью, Джонс – Жота, Фірміно, Нуньєс.

Запасні: Келлехер, Мілнер, Салах, Гакпо, Робертсон, Карвалью, Артур, Філліпс, Трент.

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