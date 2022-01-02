Челсі приймає Ліверпуль в рамках 21-го туру АПЛ. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію матчу – цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Ліверпуль стартує на о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine +.

Обидві команди зазнали кадрової кризи. Ліверпуль повідомив про позитивні тести на коронавірус в Аліссона, Фірміно та Матіпа, які приєдналися в списку втрат до Тьягу та Робертсона. Челсі змушений обійтися без основних крайніх захисників Джеймса та Чілвелла, а також Вернера. Томас Тухель добровільно відмовився від послуг Лукаку після скандального інтерв'ю.

Стартові склади команд

Челсі: Менді – Чалоба, Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Канте, Ковачіч, Алонсо – Маунт, Пулішіч – Хаверц.

Запасні: Кепа, Сарр, Холл, Жоржінью, Сауль, Барклі, Хадсон-Одой, Вейл, Зієш.

Ліверпуль: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цімікас – Хендерсон, Фабінью, Мілнер – Салах, Жота, Мане.

Запасні: Адріан, Піталуга, Кейта, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Бек, Вільямс, Мортон.

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