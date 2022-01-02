Челси принимает Ливерпуль в рамках 21 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Ливерпуль стартует в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Ukraine +.

Обе команды подверглись кадровому кризису. Ливерпуль сообщил о положительных тестах на коронавирус у Алиссона, Фирмино и Матипа, которые присоединились в списке потерь к Тьягу и Робертсону. Челси вынужден обойтись без основных крайних защитников Джеймса и Чилвелла, а также Вернера. Томас Тухель добровольно отказался от Лукаку после скандального интервью.

Стартовые составы команд

Челси: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Пулишич – Хаверц.

Запасные: Кепа, Сарр, Холл, Жоржиньо, Сауль, Баркли, Хадсон-Одой, Уэйл, Зиеш.

Ливерпуль: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Фабиньо, Милнер – Салах, Жота, Мане.

Запасные: Адриан, Питалуга, Кейта, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Бек, Уильямс, Мортон.

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