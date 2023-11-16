Челсі активно шукає підсилення на трансферному ринку. "Сині" уважно слідкують за футболістами, які грають на позиції форварда.

Челсі хоче посилити атакувальну ланку команди в зимове трансферне вікно – "сині" активно шукають кандидатів на позицію форварда. Про це пише Caught Offside.

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За інформацією джерела, основними кандидатами на позицію форварда лондонців є Віктор Осімхен з Наполі та Айвен Тоуні, який представляє Брентфорд.

Зазначається, що Наполі не планує відпускати Осімхен взимку. На Тоуні є інтерес з боку лондонського Арсенала – Челсі доведеться витримати серйозну конкуренцію.

Нагадаємо, у травні цього року Тоні був відсторонений від футболу на вісім місяців за порушення регламенту про ставки. Термін дискваліфікації футболіста закінчується 16 січня.