Челси активно ищет усиление на трансферном рынке. "Синие" внимательно следят за футболистами, играющими на позиции форварда.

Челси хочет усилить атакующее звено команды в зимнее трансферное окно – "синие" активно ищут кандидатов на позицию форварда. Об этом пишет Caught Offside.

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По информации источника, основными кандидатами на позицию форварда лондонцев являются Виктор Осимхен из Наполи и представляющий Брентфорд Айвен Тоуни.

Отмечается, что Наполи не планирует отпускать Осимхен зимой. На Тоуне есть интерес со стороны лондонского Арсенала – Челси придется выдержать серьезную конкуренцию.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранен от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.