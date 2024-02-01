Албанський форвард Армандо Броя може перейти в інший клуб, щоб отримати більше ігрового часу.

Броя перебуває у сфері інтересів Фулхема та Вулверхемптона, повідомляє BBC. Обидва клуби прагнуть підписати 22-річного форварда на правах оренди.

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Челсі готовий відпустити Армандо до кінця сезону, але вимагає 5 мільйонів фунтів компенсації. Це відлякує претендентів на албанця.

Броя – вихованець Челсі. Він пройшов через оренди у Вітессі та Саутгемптоні, а тепер отримує шанси в основі Челсі. У Армандо 2 голи за 25 матчів АПЛ.

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