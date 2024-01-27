Нападник Роми Ромелу Лукаку, права на якого належать Челсі, може стати черговим зірковим гравцем, який опиниться в Саудівській Аравії.

Челсі не бажає і далі відправляти Лукаку в оренди та має намір остаточно продати бельгійця, інформує Calciomercato.

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Лондонці планують заробити на продажі зіркового форварда 43 млн євро. Таку суму навряд зможе собі дозволити Рома, яка має кваліфікуватись до Ліги чемпіонів, аби спробувати залишити бельгійця в себе. Альтернативою є Саудівська Аравія, а саме Аль-Хіляль, який хотів бачити в себе Лукаку ще минулого літа. Тут Ромелу пропонують 2-річний контракт із зарплатою в 30 млн на рік – у Челсі він заробляв 12.

Зауважимо, що Лукаку проводить поточний сезон в оренді у Ромі – 26 матчів, 15 голів та 2 асисти у всіх змаганнях.

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