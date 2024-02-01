Албанский форвард Армандо Броя может перейти в другой клуб, чтобы получить больше игрового времени.

Броя находится в сфере интересов Фулхэма и Вулверхэмптона, сообщает BBC. Оба клуба стремятся подписать 22-летнего форварда на правах аренды.

Челси готов окончательно попрощаться с Лукаку – опальную звезду ждут в Саудовской Аравии

Челси готов отпустить Армандо до конца сезона, но требует 5 миллионов фунтов компенсации. Это отпугивает претендентов на албанца.

Броя – воспитанник Челси. Он прошел через аренды в Витессе и Саутгемптоне, а теперь получает шансы в основе Челси. У Армандо 2 гола за 25 матчей АПЛ.

Ливерпуль легко разнес Челси – Мудрик испортил шикарный момент, арбитр добил "синих", юный феномен Клоппа, косой Дарвин