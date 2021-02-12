Челси начал переговоры с Интером насчет обмена датского хавбека на Жоржинью, сообщает Calciomercatoweb.

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Интересно, что несмотря на примерно равную трансферную стоимость обоих игроков, лондонцы требуют доплату в размере 15-20 млн евро.

К слову, Жоржинью провел 22 матча в текущем сезоне в составе Челси, записав в свой актив 6 голов и 1 ассист. Эриксен же сыграл 18 поединков, отметившись лишь 1 голом.

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