Новий логотип Інтера "злили" у мережу – зміна кольорів і спрощення форм
Міланський Інтер готує серйозний ребрендинг з нагоди 113-річчя клубу.
"Нерадзуррі" подали заявку на реєстрацію нового торгового знаку, завдяки чому в мережу "злили" зображення нового лого, інформує Football Italia.
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Загальний концепт не змінився – кругла форма з клубними ініціалами посередині. Втім, емблему дещо спростили, відмовилися від золотого кольору та букви "F". Очікується, що офіційна презентація відбудеться близько 9 березня, коли Інтер святкує день заснування.
Додамо, що міланський гранд також планує зміну повної назви (Інтер Мілан замість Інтернаціонале) і титульного спонсора (Evergrande замість культової Pirelli).
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