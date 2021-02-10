"Нерадзуррі" подали заявку на реєстрацію нового торгового знаку, завдяки чому в мережу "злили" зображення нового лого, інформує Football Italia.

Львів виніс на голосування 60 варіантів нової емблеми

Загальний концепт не змінився – кругла форма з клубними ініціалами посередині. Втім, емблему дещо спростили, відмовилися від золотого кольору та букви "F". Очікується, що офіційна презентація відбудеться близько 9 березня, коли Інтер святкує день заснування.

Додамо, що міланський гранд також планує зміну повної назви (Інтер Мілан замість Інтернаціонале) і титульного спонсора (Evergrande замість культової Pirelli).

Маліновський у битві за перший фінал, Ярмоленко їде до МЮ, Баварія за крок від статусу №1 у світі – топ-матчі мідвіку