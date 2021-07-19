Челсі запропонував Тімо Вернера кільком європейським клубам, повідомляє Sky Germany.

Челсі готовий до зіркового обміну форвардами з Баварією

Лондонці хочуть попрощатись з 25-річним форвардом, щоб мати достатньо ресурсів для боротьби за нападника дортмундської Борусії Ерлінга Холанда.

Минулого літа Челсі заплатив РБ Лейпциг за Тімо 53 млн євро. За цей час Вернер провів 52 матчі та забив лише 12 голів. Промахи німця з вбивчих позицій стали приводом для тролінгу у футбольних колах. Transfermarkt оцінює Тімо у 65 млн євро.

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