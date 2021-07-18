Керівництво Челсі спробує поборотись за нападника Баварії Кінгслі Комана, повідомляє L'Equipe.

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Лондонці готові запропонувати чемпіону Німеччини взамін свого форварда Каллума Хадсон-Одойя з вагомою доплатою. 20-річний англієць не входить у плани Томаса Тухеля на наступний сезон.

Трансферу можуть посприяти труднощі у перемовинах Баварії та Комана щодо продовження контракту, який завершується влітку 2023-го. У минулому сезоні Бундесліги Кінгслі провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами. Каллум в АПЛ зіграв 23 поєдинки (2 голи та 3 асисти).

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