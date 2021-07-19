Челси предложил Тимо Вернера нескольким европейским клубам, сообщает Sky Germany.

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Лондонцы хотят попрощаться с 25-летним форвардом, чтобы иметь достаточно ресурсов для борьбы за нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Прошлым летом Челси заплатил РБ Лейпциг за Тимо 53 млн евро. За это время Вернер провел 52 матча и забил всего 12 голов. Промахи немца с убийственных позиций стали поводом для троллинга в футбольных кругах. Transfermarkt оценивает Тимо в 65 млн евро.

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