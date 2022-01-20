Лондонці готові віддати близько 15 млн євро, щоб забрати чемпіона світу вже взимку, повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

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Це майже в 10 разів менше за 140 млн євро, які Барса влітку 2017-го заплатила Борусії Д. Втім, каталонці цілком можуть погодитися і на таку компенсацію. Дембеле відмовляється підписувати новий контракт, а в липні його доведеться відпускати безкоштовно.

Додамо, що у поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами.

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