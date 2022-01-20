Челсі готовий допомогти Барселоні з "утилізацією" Дембеле – каталонці ледве відіб'ють десяту частину витрат на гравця
Челсі може ризикнути із запрошенням опального вінгера Барселони Усмана Дембеле.
Лондонці готові віддати близько 15 млн євро, щоб забрати чемпіона світу вже взимку, повідомляє інсайдер Педру Алмейда.
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Це майже в 10 разів менше за 140 млн євро, які Барса влітку 2017-го заплатила Борусії Д. Втім, каталонці цілком можуть погодитися і на таку компенсацію. Дембеле відмовляється підписувати новий контракт, а в липні його доведеться відпускати безкоштовно.
Додамо, що у поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами.
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