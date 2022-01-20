Лондонцы готовы отдать около 15 млн евро, чтобы забрать чемпиона мира уже зимой, сообщает инсайдер Педру Алмейда.

Хави сдержал свое обещание по Дембеле – вингера показательно выбросили из состава Барселоны

Это почти в 10 раз меньше 140 млн евро, которые Барса летом 2017-го заплатила Борусии Д. Впрочем, каталонцы вполне могут согласиться и на такую компенсацию. Дембеле отказывается подписывать новый контракт, а в июле его придется отпускать бесплатно.

Добавим, что в текущей кампании Усман провел 11 матчей, отличился одним голом и 2 ассистами.

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