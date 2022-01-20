Чемпіон світу не потрапив до заявки на кубковий матч проти Атлетіка, повідомляє прес-служба "блаугранас".

Дембеле байдуже на ультиматуми Хаві – вінгер хоче "дотиснути" Барселону або піти безкоштовно

Дембеле відмовився підписувати новий контракт на умовах Барселони. Хаві чітко озвучив свою позицію – француз погоджується або йде з команди вже взимку. Якщо ж 24-річний Дембеле продовжить гнути свою лінію, то ризикує залишитись без футболу до кінця сезону.

У Барселони є і приємні кадрові новини – нападник Мартін Брейтвейт повернувся після 4 місяців відсутності через травму. Люк де Йонг дискваліфікований, а Депай, Ерік Гарсія, Серхі Роберто і Умтіті відновлюються від пошкоджень.

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