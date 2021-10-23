Керівництво Челсі та наставник команди Томас Тухель вважають Маунта одним із "недоторканних" у складі "синіх", повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Хет-трик у ворота Норвіча лише закріпив високу думку щодо хавбека.

Челсі – Норвіч – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Боси клубу планують обговорити продовження контракту з Мейсоном, який добігає кінця влітку 2024 року. Окрім англійця, Челсі має цілий список гравців, з якими планує пролонгувати угоди.

До слова, голи у ворота Норвіча стали першими для Маунта у поточному сезоні. Загалом, Мейсон відіграв за Челсі 11 поєдинків у кампанії 2021/22, у яких до 3 голів додав 2 результативні передачі.

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